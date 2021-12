Movimento é intenso em direção ao interior da Bahia às vésperas do São João

O movimento de saída de viajantes e de compra de passagens no Terminal Rodoviário de Salvador foi intenso durante todo o dia desta quarta-feira, 21, e aumentou no final da tarde.

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) atendeu a solicitação feita pelas empresas rodoviárias e disponibilizou 1.600 horários extras.

A previsão do órgão é que 170 mil passageiros deixem a cidade até sábado, sendo 80 mil deles apenas entre esta quarta e quinta, 22. A expectativa é que sejam realizadas 540 viagens regulares diárias partindo de Salvador.

De acordo com o coordenador de fiscalização da Agerba, Abdul Novais, o movimento deve intensificar nesta quinta e sexta, 23, pois as pessoas costumam deixar para viajar nas proximidades da festa junina.

Ele acredita que, no domingo, 24, e na segunda, 25, o retorno não deverá ser tão intenso porque muitos pais tiraram férias com os filhos, que entraram no período de recesso escolar desde o início desta semana. “Acredito que o retorno seja diluído até o dia 29, festa de São Pedro”, estimou.

Filas

No final da tarde desta quarta, grandes filas se formaram nos guichês das empresas de transporte rodoviário. O pedreiro José Carlos Martins disse deixou para comprar a passagem para Santo Antonio de Jesus na última hora. Ele não sabia que dia conseguiria viajar para passar as festas juninas numa localidade próxima à cidade.

“Minha mulher e meus filhos foram na frente, mas só consegui sair hoje”, disse, satisfeito, mostrado o bilhete que havia acabado de comprar no guichê.

A cabeleireira Maria dos Milagres, que viajou no início da noite desta quarta para a cidade de Tanquinho, na Região Metropolitana de Feira de Santana, também não conseguiu viajar antes do movimento se intensificar.

“Por mim, teria viajado na segunda-feira, mas tive uns compromissos e tive que enfrentar uma fila enorme para conseguir comprar minha passagem”, disse.

Estradas

Pelas estradas, as principais saídas são pela BR 324, a Estrada Cia-Aeroporto e a BA-099 (Estrada do Coco), sendo o principal fluxo de saída dos veículos esperado para esta quinta e sexta. Para o retorno, o maior movimento é aguardado para a noite de domingo e segunda pela manhã.

Segundo a Concessionária Litoral Norte, 60 mil veículos devem trafegar na BA-099 entre 23 e 25 de junho. Um esquema foi montado para dar fluidez ao trânsito.

