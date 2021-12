Movimento é fraco no retorno antecipado à capital baiana

Mesmo antes de terminarem os festejos juninos, a volta para casa no feriado foi antecipada por alguns soteropolitanos para evitar os engarrafamentos nas rodovias e filas no ferry.

De acordo com a ViaBahia, o fluxo na BR-324 nas primeiras horas deste sábado, 24, seguia normalmente, sem nenhum ponto de retenção.

O movimento na Estação Rodoviária, na manhã de hoje, foi tranquilo no desembarque. Alguns ônibus retornavam com menos de 50% de sua ocupação.

O cabeleireiro Lucas Silva aproveitou apenas um dia de feriado na companhia dos familiares na cidade de São Felipe. “Nessa época de feriadão eu costumo ter o salão bem cheio e é o momento em que mais faturo. Por isso, costumo ir rápido no interior, geralmente vou em um dia e volto no outro”, conta.

Para o aposentado João Paulo, a distância da cidade de Luís Eduardo Magalhães para Salvador foi o motivo para retornar mais cedo. “São 15 horas de viagem, dependendo das condições da estrada, então, se eu deixasse para retornar no domingo (hoje) para Salvador, eu iria enfrentar muito congestionamento'', diz João.

Ferry

No sistema ferryboat, alguns soteropolitanos que usaram a ilha rumo ao interior aproveitaram para retornar mais cedo e evitar as grandes filas no terminal de Bom Despacho.

O vendedor Henrique Lima antecipou o retorno com receio de perder o dia de trabalho na segunda, 26. “Talvez, se eu deixasse para voltar no domingo (26), poderia não chegar a tempo”, previu.

