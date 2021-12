Movimento de saída pelo ferry é intenso nesta manhã

Quem adiantou a viagem da Semana Santa pelo ferry encontra movimento intenso no Terminal de São Joaquim, na manhã desta quarta-feira, 23. Apesar do fluxo, os usuários conseguem embarcar sem transtornos. As viagens acontecem de hora em hora.

De acordo com a Internacional Travessias, que administra o sistema, o ferry está funcionando em operação padrão com cinco embarcações: Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Agenor Gordilho, Ivete Sangalo e Rio Paraguaçu.

O esquema especial de feriado começa nesta quinta, 24, e segue até 29 de março. A previsão é que mais de 146 mil passageiros e mais de 26 mil veículos utilizem o sistema.

