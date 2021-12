Movimento de saída pela Rodoviária congestiona trânsito

O movimento de embarque na Rodoviária de Salvador para passageiros que vão viajar durante as festas de final de ano provoca congestionamento no trânsito, na manhã desta quinta-feira, 23, nas proximidades do Terminal.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), motoristas estacionam seus veículos em lugares indevidos para desembarcar passageiros e bagagens, o que provoca as complicações no trânsito.

