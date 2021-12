Movimento de saída para o feriado é complicado em Salvador

Quem deixou para sair de Salvador nesta sexta-feira, 7, feriado da Independência do Brasil, ainda encontra dificuldades nas principais alternativas de tráfego marítimo e rodovias. O sistema Ferryboat e a travessia Salvador-Mar Grande são as que acumulam maiores trechos de filas.

Segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o sistema de travessia marítima Salvador-Mar Grande opera com intenso movimento de passageiros no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio. Além disso, as escunas, que fazem o Passeio às Ilhas são bem procuradas pela população. A expectativa é que o fluxo de passageiros continue intenso durante todo o dia.

Já no ferryboat, a fila de veículos chega ao largo de Roma. A TWB, concessionária que administra o serviço marítimo, estima que a demanda normalize no início da noite. De acordo com a TWB, são dois ferries saindo a cada uma hora, com capacidade de 50 a 90 carros por embarcação.



Trânsito - Por conta da saída da população neste feriado, o trânsito é intenso na região da Calçada, Bonfim, Largo de Roma e São Joaquim. A lentidão nestas vias é registrada pela superintendência de Trânsito e Transportes do Salvador (Transalvador) desde a noite da última quarta-feira, 5, e é resultado da grande quantidade de veículos.

Rodovias - Na BA-099, rodovia localizada na região da Estrada do Coco, o trânsito está lento próximo ao pedágio por conta do enorme fluxo de veículos. Na região, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), sete cabines operam para atender cerca de 93 mil veículos previstos para transitar pela via durante este feriado.



Ainda de acordo com a PRF, os motoristas devem redobrar a atenção na Via Parafuso por causa de um desvio na altura do km 1, em virtude de obras na rodovia. A BA-001, localizada próximo às Ilhas, também registra congestionamento devido a chegada de passageiros pelo Ferryboat.

