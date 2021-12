Movimento de saída é intenso na travessia Salvador-Mar Grande neste sábado

É intenso o movimento de saída da cidade pela Salvador-Mar Grande,nesta sábado, 2. As operação estão com 10 embarcações e fazendo saídas de 15 em 15 minutos do Terminal Náutico, no Comércio, desde às 5h.

Neste momento, há fila de para embarque, com tempo médio de espera de 30 a 40 minutos. A expectativa da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) é que o o movimento de embarque cresça ainda mais durante esta manhã, confirmando a previsão de que o fluxo de passageiros com destino à Ilha de Itaparica seria bem maior hoje em relação a sexta-feira.

