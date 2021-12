Movimento de saída de Salvador é tranquilo na noite desta quinta-feira

O movimento de saída da cidade já é menor na noite desta quinta-feira, 21 e a expectativa é fluxo normal de veículos na manhã desta sexta. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA), não há retenções nas estradas federais. No entanto, em alguns pontos das estradas estaduais, ainda há lentidão.



Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE-BA), os motoristas enfrentam quatro quilômetros de retenções na BA-420 (trecho próximo a Santo Amaro) e na BA-046 (entre Nazaré e Santo Antônio). Já o movimento BA-099 (Estrada do Coco) é tranquilo nesta noite. Ainda segundo a PRE, chove muito na Ilha de Itaparica, mas o fluxo de veículos está abaixo do normal.



De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), até às 19h, ainda havia filas de pedestres e veículos do lado de fora do Terminal de São Joaquim, no Comércio.

Se para a Sexta Feira Santa a expectativa é de tranquilidade, nesta quinta-feira, 21, não foram poucas as dificuldades enfrentadas pelos motoristas. Nesta manhã, pista molhada e o fluxo intenso de veículos na BR-324, sentido Feira de Santana, fizeram da viagem para a folga do feriadão um teste de paciência. De acordo com PRF-BA, o trânsito ficou engarrafado da saída de Salvador até o posto de Simões Filho, com três acidentes registrados até 9h45. A retenção chegou a 70 Km.







Nas estradas estaduais, segundo PRE-BA, o congestionamento ficou maior na Estrada do Coco. O engarrafamento passou dos três quilômetros, mas não foram registrados acidentes na região nesta manhã.

O movimento de passageiros ficou intenso na rodoviária de Salvador desde o início do dia. De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), a expectativa é que 200 mil pessoas deixem a capital durante todo o feriado utilizando os ônibus, 4 mil a mais do que a previsão inicial de 116 mil. No total, 487 veículos extras foram disponibilizados, mas há possibilidade de que este número suba para 600.

Os transtornos não atingiu apenas quem saiu pelas rodovias. No sistema ferryboat, que opera no feriado com quatro embarcações (os navios Anna Nery, Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Pinheiro), as filas foram grandes tanto para veículos, quanto para pedestres.

Segundo informações da TWB, as filas começaram a se formar a partir das 7h. Para os veículos, a espera começava na altura da Feira de São Joaquim. Os pedestres começaram a se concentrar nas imediações da Polícia Federal. Nesta quarta-feira, 20, o fluxo no sistema chegou aos 20 mil passageiros e 2 mil veículos.

Já na travessia Salvador-Mar Grande, por meio de lanchas, os passageiros enfrentam filas menores, com 12 embarcações em tráfego e partidas a cada 15 minutos. O movimento foi intenso até as 8h, mas, segundo o presidente da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), Jacinto Chagas, “se o sol voltar, com certeza o movimento vai se intensificar”.

Para quem chega ou sai de Salvador pelo Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, a situação é relativamente tranquila. Dos 59 voos programados para a cidade até o meio-dia de hoje, oito atrasaram (13,6%) e um foi cancelado (1,7%).

* Colaborou Hieros Vasconcelos, do A Tarde

