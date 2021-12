Movimento de saída da cidade segue intenso neste sábado

O movimento de pessoas que deixam a capital baiana para passar o São João nas cidades do interior segue bastante intenso na manhã deste sábado, 22.

A Estação Rodoviária de Salvador registra grande fluxo de passageiros. De acordo com a estimativa da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), cerca de 200 mil pessoas devem deixar a capital até segunda-feira, 24. Somente neste sábado, 35 mil pessoas devem passar pela rodoviária.

A Agência disponibilizou 1.900 horários extras, além dos 540 regulares, mas muitas pessoas deixaram para comprar as passagens de última hora, o que causa extensas filas nos guichês das empresas.

De acordo com o fiscal da Agerba na rodoviária, Ab-dul, apesar do movimento intenso a programação dos ônibus segue normal. Entretanto, podem ser registrados alçguns pequenos atrasos, por conta do fluxo de veículos que congestionam a BR-324.

Estradas - O fluxo começa a aumentar nas estradas federais e estaduais que cortam a capital baiana. Na BR-324, por exemplo, a movimentação é grand eno sentido Feira de Santana, como já vinha ocorrendo durante toda a semana. Um dos motivos do congestionamento é a cratera aberta na altura do acesso a Porto Seco Pirajá, que obrigou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a bloquear as três faixas.

Por conta disto, só há duas faixas liberadas para o tráfego de veículos nos dois sentidos da rodovia.

Na Linha Verde, o fluxo seguia tranquilo por volta de 8h deste sábado. Entretanto, a estimativa da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) é que o movimento aumente ainda durante a manhã e também pela tarde.

Travessias - No sistema ferryboat, os passageiros que tentam embarcar para a Ilha de Itaparica enfrentam longas filas. As embarcações operam no esquema bate-volta e não há compra de passagens com hora marcada.

Por conta disto, alguns pedestres e motoristas entrevistados pela equipe de reportagem do A TARDE informaram que já estavam na fila há mais de uma hora e não possuíam previsão de embarque. A expectativa dos apssageiros, no entanto, é que chegassem ao destino antes do jogo entre Brasil e itália, marcado para as 16h.

A travessia marítima Salvador-Mar Grande também registra grande movimento de passageiros nesta manhã. O sistema opera com 13 lanchas, que saem do Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, a cada 15 minutos.

A expectativa da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) é que o movimento siga intenso pelo menos até as 14h. O sistema funciona das até as 20h mas, a depender da demanda, este horário pode ser estendido. O preço da passagem é R$ 4,20 (dias úteis) e R$ 5,60 (domingos e feriados).

A linha Salvador-Morro de São Paulo também está registrando boa procura neste sábado, com a operação dos nove catamarãs. As saídas de Salvador acontecem às 10h30, 13h30 e 14h. De Morro para a capital, as saídas são às 11h30, 13h e 15h. As passagens custam R$ 75 e a viagem dura em média 2h20.

