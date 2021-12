Movimento de saída da cidade para o Natal é tranquilo

O movimento é considerado tranquilo nos principais pontos de saída da cidade, nesta terça-feira, 24. No ferry, o trânsito de passageiros é considerado normal pela Internacional Marítima, operadora do serviço.

A operação é feita com as cinco embarcações Ivete Sangalo, Anna Nery, Pinheiro e os ferries do tipo dose dupla Agenor Gordilho e Juracy Magalhães Junior, informa a operadora. Quem deixou para viajar de última hora, não enfrenta fila, de acordo com a empresa.

Lancha

Nas lanchas, o fluxo de passageiros também é tranquilo e as viagens acontecem a cada 30 minutos, mas a tendência é que o embarque para a ilha aumente no período da tarde, estima Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). Treze embarcações realizam a travessia Salvador-Mar Grande. O preço da passagem é R$ 4,20 nos dias úteis e R$ 5,60 nos domingos e feriados.

Rodoviária

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA), 170 mil pessoas devem viajar até o dia 25 de dezembro. Na manhã desta terça, o trânsito no entorno do terminal foi normal, segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Para atender a demanda, foram criados cerca de 700 horários extras, além dos 540 normais.

Estradas

O fluxo de veículos também é considerado normal nesta manhã nas estradas federais e estaduais. Não foi registrado nenhum acidente nas rodovias que cortam a Bahia até as 9h.

