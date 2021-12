Movimento de saída da cidade na véspera do feriado é intenso

O movimento de saída da cidade para aproveitar o feriado da Independência do Brasil se itensificou no fim da tarde desta quarta-feira, 6. A busca pelo sistema ferryboat e rodovias aumentou, mas é considerado traquilo.

De acordo com a Internacional Travessias, empresa responsável pela administração dos ferrys, o fluxo de carros é grande, com tempo de espera de uma hora para embarcar. Os pedestres não enfrentam transtorno e nem fila.

A assessoria do serviço informou que o transporte irá funcionar por 24h, finalizando as operações às 23h30 desta quinta, 7. Na volta do feriado, as embarcações também devem funcionar de forma ininterrupta, até as 23h30 de segunda-feira, 11. Os ferrys saem a cada 30 minutos.

Lanchas

No Terminal Náutico, no Comércio, a travessia entre a ilha de Vera Cruz e a capital baiana foi suspensa em decorrência do mau tempo. As escunas de turismo que realizam o passeio pelas ilhas de Itaparica e do Frades também não funcionam nesta quarta.

Caso as condições climáticas melhorem, o sistema estará preparado para o feriado com 12 embarcações disponíveis, com saídas padrão a cada 30 minutos, ou 15 em 15, se tiver grande movimento nos terminais.

Principais rodovias

Segundo a concessionária Via Bahia, responsável pela BR-324, uma das principais rodovias federais, o sentido de saída de Salvador para o interior é intenso, mas flui normalmente, dentro do que se espera para uma véspera de feriado. O sentido de ida à capital baiana segue com um tráfego mais calmo.

Já na rodovia BA-099, a empresa que administra a estrada, Concessionária Litoral Norte (CLN), informou que o tráfego na rodovia segue com tranquilidade, sem retenção. Ainda de acordo com o órgão, o fluxo de veículos deve aumentar no período da manhã de quinta. Na BA-526 (Cia/Aeroporto) e BA-093, o tráfego também é tranquilo.

Rodoviária

O movimento no terminal rodoviário de Salvador foi fraco no início da tarde desta quarta. O esperado é que o fluxo de passageiros aumente no início da noite. Para este feriado da Independência foram disponibilizados, até domingo, 10, 200 horários extras além dos 540 habituais.

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia Transporte e Comunicações da Bahia (Agerba), a expectativa é que cerca de 50 mil pessoas passem pela rodoviária.

As cidades mais procuradas durante estes períodos de feriado prolongado são Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Irecê, Barreiras, além dos municípios do recôncavo baiano.

A reportagem de A TARDE contactou a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) para obter informações sobre a movimentação na Rodoviária de Salvador, mas não obteve retorno.

