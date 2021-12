O movimento de saída da cidade pelo sistema ferry boat complicou o trânsito na manhã desta quinta-feira, 28, em Salvador. O fluxo ainda é intenso no Terminal de São Joaquim, mas não afeta mais o tráfego, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador). Um leitor entrou em contato com a redação de A TARDE, através do canal Cidadão Repórter, por volta das 13h30, para informar que já aguardava na fila de embarque há duas horas.

No início da manhã, os condutores que tentaram fazer a travessia para a ilha pelo sistema ferry boat enfrentaram uma longa fila de cerca de 3 km, chegando até o Largo de Roma. A assessoria da Internacional Marítima, que opera o sistema, não soube informar o tempo de espera para embarque.

De acordo com a empresa, já era esperado movimento intenso nesta manhã. Seis ferries fazem a travessia durante o feriadão. A operação especial segue até a segunda, 1º de abril.

Os motoristas que circulam na região da rodoviária também enfrentaram lentidão por conta do desembarque de passageiros no terminal até o final da manhã. A previsão é que mais de 120 mil pessoas passem pela rodoviária durante o feriadão. Cerca de mil horários extras foram disponibilizados, além dos 540 regulares.

Os destinos mais procurados para quem vai deixar Salvador durante o recesso são Portos Seguro, Itacaré, Ilhéus, Vitória da Conquista, Juazeiro, Chapada Diamantina, Teixeira de Freitas, Barreiras, parte do Litoral Norte e Recôncavo Baiano.

Rodovias - O movimento também foi intenso na BR-324 nesta manhã, mas não houve pontos de congestionamento, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Nas estradas estaduais o fluxo foi tranquilo nesta manhã, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Veja no vídeo como está o movimento de saída de Salvador

Da Redação Movimento de saída da cidade é intenso no 1º dia do feriado

adblock ativo