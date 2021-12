Movimento de saída da cidade é grande no Terminal de São Joaquim

O movimento de passageiros que deixam a capital para passar o feriado do dia 12 de outubro nas localidades da Ilha de Itaparica é grande na manhã deste sábado, 9, no Terminal de São Joaquim, em Salvador. Segundo informações da assessoria de comunicação da TWB Bahia S/A, empresa que opera o sistema ferry boat, a movimentação de pessoas foi intensa durante toda a madrugada de hoje.







No Terminal, há filas para o embarque e para compra de passagens. Ontem, quem foi ao local também enfrentou longas filas para sair de Salvador por meio do ferry. Houve congestionamento de mais de um quilômetro para ter acesso ao embarque. O tempo de espera para fazer a travessia da Baía de Todos-os-Santos foi de três horas.









