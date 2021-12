Movimento de saída da cidade deve aumentar nesta sexta

A movimentação deve ser intensa, a partir desta sexta-feira, 28, nos terminais de transporte durante o Carnaval. Na quinta, 27, o fluxo permaneceu tranquilo ao longo do dia.

No terminal rodoviário de Salvador, até a próxima terça-feira, 125 mil passageiros devem passar pelo local. Para atender à demanda, foram disponibilizados 700 horários, além dos 540 oficiais. As cidades mais procuradas são Porto Seguro, Itacaré, Vitória da Conquista, Barreiras, Lençóis, Juazeiro e as do Recôncavo.

A operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) segue até o meio-dia da próxima quarta-feira com efetivo de 600 agentes. Com ações de fiscalização, a meta é reduzir em 5% o número de acidentes com relação ao registro do ano passado, de 148 ocorrências.

A concessionária ViaBahia - que administra a BR-324, de Salvador até Feira de Santana, e a BR-116, de Feira de Santana até a divisa com Minas Gerais - alerta para cautela em alguns trechos.

Na BR-324: trevo de Águas Claras e Amélia Rodrigues, do km-541 ao km-545, ambos para a travessia de pedestres; rotatórias dos quilômetros 526, 523, 537 e 543 (atenção e redução da velocidade); trecho entre o km-518 e o km-523 (entre o Parque de Exposições e o Viaduto do Portal do Sertão, em Feira de Santana). Na BR-116: entre o km-426 e o km-495, devido às obras de duplicação da pista. Contatos: 0800-600 0-324 (BR-324) e 0800-600 0-116 (BR-116).

Pelo sistema ferryboat, seis embarcações irão fazer a travessia Salvador-Ilha de Itaparica. Segundo informações da concessionária Internacional Marítima, a primeira embarcação sai às 5h e a última às 23h30, com intervalos de uma hora ou de 20 minutos (dependendo da demanda). O terminal pode ainda funcionar na madrugada caso haja necessidade.

As travessias Salvador-Mar Grande e Salvador-Morro de São Paulo serão feitas por 14 embarcações com saídas de 15 em 15 minutos se houver demanda para atender à estimativa de 10 mil a 13 mil pessoas utilizando o serviço. De Salvador saem embarcações às 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. De Morro de São Paulo as lanchas saem às 9h, 9h30, 12h30 e 15h.

