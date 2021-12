Movimento de saída da cidade deixa trânsito intenso na rodoviária

O fluxo de veículo é intenso no entorno do Terminal Rodoviário de Salvador na manhã deste sábado, 22, devido ao movimento de saída da cidade para curtir as festa de São João no interior da Bahia.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) o tráfego apresenta lentidão nas regiões da avenida Tancredo Neves e Ligação Iguatemi-Paralela (LIP).

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), informou que a estimativa é que cerca de 180 mil pessoas passem pela rodoviária durante o período junino.

Estradas

O trânsito também está intenso na rodovia BR-324, próximo a Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Outro trecho com bastante lentidão é na cidade de São Sebastião do Passé, porém, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há retenções.

O aumento do movimento nas estradas que cortam o estado teve início na quinta-feira, 20, em decorrência do feriado de Corpus Christi.

Ferryboat

No sistema ferryboat o fluxo é tranquilo para pedestres e veículos, neste sábado, 22, nos terminais São Joaquim, em Salvador e Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.

Sem filas, o embarque é imediato e o ferries operam com saídas nos horários regulares (de hora em hora).

De acordo com a Internacional Travessias Salvador, administradora do sistema, estão em operações os ferries Rio Paraguaçu, Ivete Sangalo, Dorival Caymmi, Pinheiro, Ana Nery, Maria Bethânia e o Zumbi dos Palmares.

