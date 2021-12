Movimento de saída da cidade congestiona BR-324

Trânsito intenso e muita paciência no caminho para as comemorações de São João no interior da Bahia. Na manhã e tarde desta quarta-feira, 23, todos os acessos de Salvador para a BR-324 estavam engarrafados. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os veículos gastaram até sete horas na viagem de Salvador a Feira de Santana. Tudo isso por conta do grande fluxo de veículos na via, o dobro do normal, conforme a PRF.

Já no Terminal Marítimo de São Joaquim o fluxo de passageiros diminuiu durante a noite. Segundo a assessoria de comunicação da TWB, empresa que administra o ferry boat, seis embarcações estão funcionando sem interrupção. A média de espera para as viagens dos passageiros em direção à Ilha de Itaparica é de 30 minutos, informou a TWB.



No Terminal Rodoviário de Salvador, o fluxo de passageiros também está menor, informou a Agerba. O coordenador da Agerba na Rodoviária, Roberto Cunha, disse que o movimento de passageiros está voltando ao normal nesta noite. Segundo Roberto, a preocupação da Agerba vai ser a volta de todos os passageiros que viajaram. "Agora é se preocupar com a volta, pois na ida eles (passageiros) vão em dias salteados, mas na volta da festa, as chegadas são concentradas", afirmou.

As viagens de ônibus têm durado três horas além do normal por conta do engarrafamento na BR 324. O trecho entre Salvador e Cruz das Almas, por exemplo, que normalmente é feito em cerca de três horas, está levando o dobro do tempo nesta quarta, informou a Agerba.



A saída da cidade pela Rodoviária foi intensa nesta manhã e passageiros lotaram o terminal. Enquanto eles aguardavam para embarcar, entraram no clima junino ao som da zabumba e safona.

Por conta do movimento de saída da cidade, houve atraso de cerca de uma hora no embarque de passageiros para Cruz das Almas e Saubara pela empresa RB nesta manhã, de acordo com o coordenador da Agerba na Rodoviária, Roberto Cunha. Ele disse que alguns ônibus da empresa ficaram presos no engarrafamento da BR-324, o que levou a RB a sublocar veículos de outras empresas. Além disso, Roberto disse que o embarque de alguns passageiros teve que ser realizado no estacionamento do Terminal Rodoviário, o que desagradou alguns usuários.



A Agerba estima que cerca de 235 mil viagens de ônibus aconteçam durante o São João. Foram abertos mais de dois mil horários extras para atender a demanda, superando a expectativa de 1.800 novos horários.

As cidades mais procuradas são Amargosa, Senhor do Bonfim, Cruz das Almas, Cachoeira, Maragogipe, Piritiba, Feira de Santana, Conceição de Jacuípe, Conceição de Feira, Ilhéus, Porto Seguro e Itabuna.



A chegada de usuários na Rodoviária engarrafou o trânsito na saída da Paralela e viaduto Raul Seixas na manhã desta quarta, de acordo com a Transalvador. Motoristas também enfrentaram intensidade na região do ferry boat, por conta da procura para fazer a travessia para as ilhas.



Acidentes - Uma pessoa morreu na estrada durante esse São João, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que registrou dez acidentes nesta terça, 22. Marcos Santos de Santana, 28, não resistiu a colisão entre sua moto e um veículo na BA-099, km 75, em Mata de São João, no trecho Imbassaí e Porto do Sauípe.



Outro acidente matou duas pessoas nesta madrugada. De acordo com a PRF, os motoristas de duas carretas que colidiram não resistiram ao choque. As vítimas não foram identificadas. O acidente aconteceu por volta de 2h10 no km 40 da BR-116, próximo a cidade de Irajuba. Parte da pista foi interditada, mas foi liberada por volta de 9 horas.



A Transalvador também registrou um acidente nesta manhã, por volta de 5h20, na Avenida Paralela. Quatro pessoas ficaram feridas e uma ficou presa nas ferragens. A vítima já foi retirada e socorrida ao Hospital Geral do Estado (HGE).



