Movimento de saída da cidade atrapalha trânsito na região da Rodoviária e ferry

O movimento de passageiros na Rodoviária e no ferry-boat deixa o trânsito intenso na região da avenida ACM e Água de Meninos na manhã desta terça-feira, 22. Os usuários do terminal de São Joaquim, no Comércio, também enfrentam filas para pedestres e veículos. Cinco ferries operam em esquema de bate e volta desde 7h.







A TWB, empresa que administra o ferry, estima que 180 mil pessoas e 22 mil veículos devem fazer a travessia durante o São João. Já a Agerba calcula que cerca de 235 mil passageiros utilizem o transporte rodoviário entre 18 e 24 de junho, por isso foram abertos 1.800 horários extras. As cidades mais procuradas são Amargosa, Senhor do Bonfim, Cruz das Almas, Cachoeira, Maragogipe, Piritiba, Feira de Santana, Conceição de Jacuípe, Conceição de Feira, Ilhúes, Porto Seguro e Itabuna.









