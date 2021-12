Movimento de retorno pelo ferry é intenso nesta segunda

O movimento de retorno para Salvador nesta segunda-feira, 28, após o feriadão, é contínuo, mas sem fila no ferry. De acordo com a Internacional Travessias, o fluxo estava mais intenso até as 3 horas da madrugada, quando foi registrada fila, mas o movimento foi diminuindo gradativamente. Com isso, um das sete embarcações que estava operando parou de fazer a travessia, mantendo seis ferries com saídas a cada 30 minutos.

A Internacional Travessias informa que, mesmo com a retirada de um ferry, os usuários - tanto pedestres como motoristas - conseguem embarcar na primeira embarcação que sai do Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.

Apesar de não ter registro de fila no Terminal de São Joaquim, em Salvador, o fluxo de veículos saindo do local afeta o trânsito na avenida Oscar Pontes, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Também há um protesto de rodoviários na via, piorando o tráfego no local.

Também há registro de movimento intenso nas imediações da rodoviária, por conta da saída de passageiros na região.

