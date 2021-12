Movimento de retorno para Salvador pelo ferry é tranquilo

O retorno para Salvador neste domingo, 17, após o feriadão da Proclamação da República, é tranquilo pelo sistema ferryboat.

Segundo informações da assessoria da Internacional Marítima, responsável pela administração do sistema, o movimento no início da tarde ainda é moderado, com pequenas filas para embarque de veículos em Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. Já para pedestre não há fila.

No final da tarde, no entanto, de acordo com a Internacional Marítima, o fluxo deve aumentar consideravelmente.

Cinco embarcações estão funcionando em operação de bate-volta: Ivete Sangalo, Anna Nery, Pinheiro e os duplos Agenor Gordilho e Juracy Magalhães Júnior.

adblock ativo