Movimento de retorno para Salvador é tranquilo pelo ferryboat

Pedestres e motoristas que voltam do feriadão do Dia do Trabalhador encontram embarque imediato no terminal do ferry, em Bom Despacho, na ilha. A situação é parecida no terminal de São Joaquim, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 2.

O serviço de travessia começou às 4h nesta quarta – uma hora mais cedo. O funcionamento segue até as 23h30. De acordo com a Internacional Travessias, seis embarcações operam normalmente com saídas de 1h em 1h. Caso tenha um aumento de fluxo, saídas extras podem ocorrer.

