Movimento de retorno do feriado pelo ferryboat segue tranquilo

Segue tranquilo o fluxo de veículos e pedestres que utilizam o sistema ferryboat na manhã desta segunda-feira, 19, para retornar a Salvador após o feriado prolongado da Proclamação da República, celebrada na última quinta-feira, 15.

Segundo informações da concessionária Internacional Travessias Salvador, que adminstra o sistema, os passageiros que chegam ao terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, têm embarque imediato em uma das seis embarcações que fazem a travessia. As saídas ocorrem a cada 30 minutos.

Já as lanchas que realizam o transporte de passageiros entre Mar Grande e Salvador saem a cada 15 minutos. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o fluxo está intenso no terminal de Vera Cruz, na Ilha, com espera de cerca de 30 minutos.

Nesta manhã, estão em operação 10 embarcações. O movimento no terminal deve permanecer intenso até as 11h, segundo a Astramab.

adblock ativo