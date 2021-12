Movimento de retorno a Salvador após São João é tranquilo nesta segunda

Segue tranquilo o movimento de passageiros que retornam a Salvador na manhã desta segunda-feira, 25, após o feriado do São João. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o fluxo de veículos ainda é pequeno nas regiões da estação rodoviária e do ferryboat, na Calçada.

Da mesma forma, as rodovias estaduais que ligam o litoral e o interior do estado à capital baiana registram movimento tranquilo. A expectativa é que este fluxo aumente até meio dia.

A BR-324, por sua vez, já apresenta fluxo intenso de veículos no sentido Salvador.

Milhares de soteropolitanos deixaram a cidade para passar os festejos de São João no interior. Cerca de 160 mil pessoas utilizaram a rodoviária para curtir a festa em outras cidades, principalmente no Recôncavo Baiano.

Movimento é intenso na BR-324 | Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

Travessias marítimas

O sistema ferryboat também opera com tranquilidade nesta manhã. Segundo a Internacional Travessias Salvador, que administra o sistema, cinco embarcações (Juracy Magalhães Jr., Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Ivete Sangalo e Rio Paraguaçu) realizam a travessia de passageiros entre os terminais de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, e de São Joaquim, em Salvador, com saídas de hora em hora. Outros dois ferries (Maria Bethânia e Anna Nery) estão na reserva para entrarem em operação em caso de aumento na demanda. O sistema funciona até as 23h30 desta segunda.

A travessia Salvador-Mar Grande opera com oito embarcações e saídas a cada 30 minutos no terminal de Vera Cruz, na Ilha, e no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio. O movimento de embarque é maior em Vera Cruz, mas ainda não há filas. A última saída de Mar Grande acontece às 19h30. De Salvador, o último horário é 19h30.

Já a travessia Morro de São Paulo-Salvador tem previsão de lotação completa em todos os horários (9h, 11h30, 13h e 15h).

