Movimento de retorno a Salvador após feriadão segue tranquilo nesta terça

Segue tranquilo o movimento de pedestres e motoristas que retornam para Salvador na tarde desta terça-feira, 1º, feriado do Dia do Trabalhador.

De acordo com a Concessionária Litoral Norte (CLN), os motoristas que trafegam pela BA-099 (Estrada do Coco) encontram fluxo normal de veículos no sentido da avenida Paralela.

O sistema ferryboat, que opera com seis embarcações, também registra movimento tranquilo de passageiros que embarcam no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, com destino ao Terminal de São Joaquim.

