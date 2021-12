Movimento de retorno à capital é intenso após feriado

Após feriadão da Semana Santa, o movimento no terminal marítimo de Salvador, rodoviária e estradas foi intenso, neste domingo, 27, no retorno para a capital baiana.

Somente o ferryboat Ivete Sangalo desembarcou com 653 passageiros e 62 veiculos, às 16h, no Terminal de São Joaquim. Entretanto, mesmo com o esquema especial montado pela Internacional Travessias Salvador (ITS) algumas pessoas se queixaram da espera.

Segundo o motorista Denilson Castro, de 38 anos, o atraso no terminal de Bom Despacho, em Itaparica (Grande Salvador), causou transtonos. "Estou com uma idosa de 78 anos no carro e tive que esperar três horas na fila especial", reclamou.

Já a dona de casa Lourdes Santos, 59 anos, disse que saiu cedo de Gameleira para não enfrentar problemas. "Eu saí mais cedo, pois a fila de retorno para Salvador estava enorme", disse ela.

Segundo a assessoria de comunicação da Internacional, até terça-feira, 29, sete embarcações estarão à disposição da população, com intervalos de embarques previstos a cada meia hora.

Rodovias

Na Estação Rodoviária de Salvador, o movimento estava tranquilo no desembarque, porém, devido aos congestionamentos nas rodovias, muitos ônibus atrasaram o horário de chegada.

A estudante Deisiane Oliveira, 19, disse ter saído de Rio Real às 13h30, mas o ônibus só chegou a Salvador às 16h, com duas horas de atraso. "O carro quebrou na estrada ", explicou.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito ficou intenso nas estradas, mas o balanço da operação especial da Semana Santa só será divulgado nesta segunda, 28.

