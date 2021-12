Movimento de passageiros é intenso em Bom Despacho

O movimento de passageiros do sistema ferryboat é intenso no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, na tarde deste domingo, 5, com destino a Salvador. Motoristas chegam a esperar cerca de 1h30 para embarcarem com seus veículos. Já o tempo de espera para os pedestres é estimado entre 30 a 40 minutos.



No Terminal de São Joaquim, em Salvador, o embarque é imediato com destino à Ilha.

De acordo com a Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o transporte, seis embarcações estão em operação: Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu, Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Agenor Gordilho. O sistema funciona dentro da operação especial de Semana Santa e está preparado para funcionar na madrugada deste domingo para a segunda, 6, caso haja demanda de passageiros.



Lanchas

O movimento também é intenso na Travessia Salvador - Mar Grande. Quem sai do Terminal Hidroviário de Vera Cruz, na ilha, rumo a Salvador também enfrenta fila. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), os passageiros chegam a esperar cerca de 30 minutos para embarcar.

No Terminal Náutico do Comércio não há fluxo de passageiros, sentido Mar Grande.

Dez embarcações realizam a travessia, com períodos de saída de 15 em 15 minutos. O último horário de embarque previsto com destino à capital é às 18h30, mas pode ser estendido caso o movimento exija.

