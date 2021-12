Movimento cresce nos centros de compra, mas presente diminui

O aumento no fluxo de consumidores nos centros de comércio de rua e shopping centers não deve resultar em crescimento significativo de vendas. Gastos exagerados nas compras também não estão nos planos de quem - apesar da crise - resolveu se entregar ao apelo do setor durante o final do ano.

Há dois meses, Jeferson Santos, 10, tenta convencer os pais sobre a 'necessidade' de trocar o celular. O problema é que o aparelho custa R$ 3 mil. "Vamos tentar equilibrar contas, mas não podemos garantir. É muito dinheiro para um presente. Ainda mais na idade dele", disse a mãe, Jéssica Fonseca, 44.

Na contramão dos gastos, a dentista Clara de Oliveira, 34 anos, já tinha percorrido dois centros de compras para tentar reduzir o orçamento dos presentes. "Minha lista só tem 15 das 30 pessoas que eu gostaria de presentear. Estou andando e comprando presentinho, mesmo, para todos", pontuou ela, que optou por brincos, em loja de bijuterias, para as sete mulheres da lista.

Contratação

Essa deve ser a regra seguida pela maioria, segundo a expectativa do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas). "A primeira parcela do 13º salário ajudou um pouco, e esperamos que as vendas melhorem. Mas a redução deve ficar em torno de 8% com relação ao ano passado", afirma o presidente do Sindilojas, Paulo Motta.

O índice de contratação deve ser reduzido ainda mais. Diante da realidade de 2013, com criação de 20 mil empregos temporários e os 10 mil no ano passado, a quantidade deve ficar entre 1 mil e 1,5 mil este ano, segundo dados do Sindilojas.

As estratégias dos comerciantes também têm atraído clientes mais cautelosos. As promoções - sorteios de carros, viagens e vale-compras - ganharam reforço da ampliação do tempo de permanência nos estacionamentos dos shopping centers.

"Tudo está sendo feito para estimular o consumidor e ele está voltando a comprar, mas sabemos que as vendas devem diminuir. Nossa expectativa é que a próxima parcela do 13º traga mais fôlego e faça as pessoas aproveitarem as oportunidades", espera o coordenador estadual da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Edson Piaggio.

No entanto, a preocupação dos lojistas é até onde o consumidor deixará que a vontade influencie na escolha. "Isso ajudou muito e tem feito as pessoas aceitarem mais a questão do pagamento e acabar gastando mais, pois passar mais tempo no shopping favorece as compras por impulso", explica Paulo Motta.

