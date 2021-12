Movimento ainda é tranquilo nos terminais marítimos de Salvador

A poucos dias do Carnaval, o movimento ainda é tranquilo nos terminais do sistema ferryboat. Nesta segunda-feira, 28, quatro ferries atendem os horários oficiais da travessia, com um fluxo moderado de passageiros. Nos terminais de São Joaquim e Bom Despacho, há uma quantidade razoável de veículos, mas os usuários não enfrentam filas ou longa espera.







De acordo com a assessoria de imprensa da TWB, concessionária do transporte marítimo na Baía de Todos-os-Santos, também há disponível uma frota que permite intercalar as viagens do quadro fixo de horários com partidas extras, a depender da demanda de passageiros.







A expectativa é que a procura pelo serviço aumente a partir da próxima quarta e quinta-feira, 2 e 3 de março, por conta do Carnaval. Neste período, cerca de 350 mil pessoas e 50 mil veículos devem passar pelos terminais, segundo informações da assessoria. Um ferry já está sendo preparado para entrar em operação assim que houver o aumento da procura dos usuários pelo serviço.









