Movimentação para protesto no Campo Grande ainda é pequena

Manifestantes do Movimento Passe Livre Salvador (MPL) já se reúnem na praça do Campo Grande, em frente ao Teatro Castro Alves (TCA), para dar início a um protesto neste domingo, 30, com destino à Arena Fonte Nova, onde será realizado, às 13h, o jogo Uruguai X Itália pela Copa das Confederações.

Apesar da reunião do grupo na tarde de sábado, 29, no Passeio Público, a movimentação ainda é pequena no ponto de concentração nesta manhã. Cerca de 200 pessoas estava no local até as 10h40.

A Polícia Militar também já chegou ao ponto de encontro dos manifestantes. Segundo o Tenente Coronel Sérgio Baqueiro, os integrantes do grupo MPL prometeram que o protesto não vai ultrapassar o cordão de isolamento da polícia em frente ao Dique do Tororó e que o ato será pacífico. "A PM irá acompanhar a caminhada do movimento", disse o oficial.

Na última quarta-feira, 26, os integrantes do movimento divulgaram uma carta com as reivindicações do grupo. No documento, eles defendem um transporte público gratuito e de qualidade e afirmaram que são apartidários, mas não anti-partidários.

