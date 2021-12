Movimentação nas agências da Previdência é intensa

As agências bancárias e da Previdência Social retomaram os atendimentos nesta quinta-feira, 8, depois de permanecerem fechadas durante 14 dias – período que durou a greve dos vigilantes. Na agência da Previdência Social. em Brotas, o fluxo de atendimento foi intenso durante pela manhã e calmo à tarde.

O taxista Miguel Fernando Santana, 52, contou que não conseguiu atendimento durante a manhã, mas retornou: “Vim resolver a minha aposentadoria e estou aguardando a triagem”.

Durante a greve da categoria, 4.800 atendimentos foram reagendados no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo a chefe do serviço do atendimento da Previdência Social, Lea Bressy, estes reagendamentos seguirão até julho.

Atendimento

A chefe destacou, ainda, que no período da greve, das oito agência de Salvador, apenas quatro funcionaram parcialmente. Ela esclareceu que os atendimentos estão sendo reajustados conforme demanda. “Orientamos que liguem para o 135 ou aguardem contato”.

*Estagiária sob orientação do editor-coordenador Luiz Lasserre

