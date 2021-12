Movimentação econômica de Salvador cresce 5,3% em abril de 2021, aponta SEI

O Índice de Movimentação Econômica de Salvador (IMEC-SSA) cresceu 5,3% em abril de 2021, na comparação com o mês anterior, no qual foi contabilizada a retração de 7,4% em março. Conforme calculo da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) esta é a segunda taxa positiva registrada pelo indicador em 2021, recuperando parte da perda registrada no mês anterior.

Marcado pelo retorno escalonado das atividades econômicas em Salvador, o mês de abril contou com as aberturas dos shoppings centers, centros comerciais, comércio de rua, academias, igrejas e hotéis. Enquanto, as praias, cinemas e os teatros continuaram com as restrições.

Logo, cinco das seis variáveis que compõe o indicador foram impactadas, no qual passageiros de ônibus intermunicipais (15,9%) apontaram a variação positiva mais expressiva, seguido por consumo de combustível (10,3%), depois passageiros de ônibus urbanos (9,8%), carga portuária (6,0%), e consumo energia elétrica (3,1%). Em contrapartida, os passageiros no aeroporto internacional de Salvador (-10,3%) recuaram.

Seguindo a mesma trajetória, o indicador avançou 39,7% quando comparado com o mês de abril de 2020. No primeiro quadrimestre, já acumula queda de 4,7%, acumulando nos últimos 12 meses um arrefecimento de 23,9%.

