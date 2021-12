Móveis cheios de 'personalidade' estão em Salvador

Está em cartaz na Caixa Cultural de Salvador, até o dia 28 de setembro, a mostra "Design Brasileiro Moderno & Contemporâneo, que traz nas peças expostas conceitos como inovação, criatividade e competência. Trata-se de mobiliários, como luminária, cadeiras e poltronas, mesa e cômoda, dentre outras peças, produzidos por nomes como Oscar Niemeyer, Lina Bo Bardi, dentre outros do design brasileiro, que dialogam com contemporâneos, como Domingos Tótora, Irmãos Campana, Rodrigo Almeida, além de Zanini de Zanini, que assina como curador da mostra juntamente com Raul Schmidt.

Segundo o designer de produtos Zanini de Zanini, 36, os visitantes poderão conferir "ao vivo peças únicas e grandes ícones do mobiliário brasileiro e entender a diversidade de linguagens que temos oriundas de diferentes regiões". Os móveis, ele explica, são de gerações diferentes, porém se unem no estilo autoral e versátil, retirando do cotidiano e da cultura brasileira elementos que resumem a diversidade de linguagens que existe no Brasil.

"A exposição proporciona ao visitante uma melhor compreensão das características do mobiliário modernista produzido no Brasil, no princípio do século XX, e possibilita ver bem de perto as obras dos mais famosos designers modernos, além de perceber e analisar as influências e origens do mobiliário brasileiro contemporâneo", explica Fátima Fontenelle, coordenadora do curso de design de interiores da Universidade Salvador (Unifacs).



Made in Brazil

O mobiliário brasileiro é um dos poucos bens de consumo duráveis que é exportado. Muitos designers fazem sucesso no exterior, com exposições e peças fabricadas sob encomenda. Cada vez mais estrangeiros demonstram interesse pela produção nacional, diz Zanini. Ele explica que isso se dá porque o Brasil possui características únicas por conta da miscigenação e do vasto território. "Essa riqueza de informações, quando genuinamente retratada, apresenta móveis com grande personalidade, e é esta diferença que chama a atenção fora do país", completa o curador.

Segundo os especialistas, o Brasil vive um momento rico do design de móveis, cada vez mais o patrimônio cultural e étnico do país tem sido explorado, tanto pelos artistas quanto pelos pesquisadores, o que tem resultado em trabalhos nos quais pode-se perceber um diálogo entre as correntes internacionais e herança cultural. "Sem dúvida, o que tem encantado o mundo é a criatividade do brasileiro. Nossos trabalhos têm sido muito valorizados por apresentar essa mistura étnica e, em muitos casos, pelo conceito proposto", explica Fátima Fontenelle.

Apesar do reconhecimento, existem críticas de que os móveis brasileiros dão ênfase para a estética, se preocupando pouco com a funcionalidade. Fátima Fontenelle explica que essa crítica é feita por quem não conhece o trabalho desenvolvido por fabricantes e designers de móveis brasileiros ou o trabalho de pesquisa desenvolvido pelo Senai para apoiar as fábricas dos polos moveleiros.

"Esse equívoco é cometido por quem toma um "móvel conceito" como pronto. É possível fazer um paralelo com a alta-costura, boa parte do que é apresentado num desfile é composta de modelos conceituais que deverão sofrer adaptações para uso", afirma. Zanini explica que existe uma boa parte dos trabalhos de profissionais em que a funcionalidade é bem aplicada e outra parte que propõe uma liberdade mais assumida de que o móvel é apresentado no aspecto de uma escultura. Essa é uma grande polêmica dentro da área.



O mobiliário presente na mostra convida a sensações diversas, por conta das suas formas, cores e texturas. Visitando a exposição, Roque Lázaro, 24, artista plástico, disse que a Cadeira Girafa (1987) de Lina Bo Bardi, foi o que mais chamou a sua atenção. Já os estudantes de arquitetura Alan Moreno, 26, e Suelen Santana, 25, dizem que nunca visitaram uma exposição de mobiliário e que esta é uma oportunidade de entrar em contato com uma diversidade de material, de desenho e de traços. "Em um único espaço podemos encontrar obras de Niemeyer e Lina Bo Bardi, dois arquitetos que nos estimulam como estudantes", diz Alan Moreno.

Mostra Design Brasileiro Moderno & Contemporâneo / Espaço Caixa Cultural / Carlos Gomes /até dia 28 de setembro / (71) 3322-0958

