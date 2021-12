Mototaxistas têm até junho para fazer credenciamento

Segue aberto o credenciamento de interessados na exploração do Serviço do Transporte Individual de Passageiros com uso de motocicletas (Mototáxi). Os interessados têm até o dia 12 de junho para comparecer na sede da Coordenadoria de Táxis e Transporte Especiais (Cotae), no Vale dos Barris, número 501, no bairro dos Barris, com a documentação exigida em edital, disponível no site www.mobilidade.salvador.ba.gov.br.

Para efetuar o cadastro, é necessária a apresentação de uma cópia autenticada do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo em nome do interessado, uma cópia da Carteira de Habilitação na Categoria A, CPF, atestado médico de sanidade mental e física, emitido há no máximo 30 dias e certidão Negativa Criminal

Para exercer a profissão, os mototaxistas devem seguir as regras estabelecidas pelo Decreto Municipal 28.278, de 22 de fevereiro de 2017. A normativa exige que para transportar passageiros é preciso estar habilitado na categoria A, no mínimo, há dois anos; a motocicleta (de até 250 cilindradas) deve ter, no máximo, cinco anos de uso, estar em nome do mototaxista e ser da cor amarela; além disso, os condutores devem utilizar todos os itens de segurança estabelecidos no decreto e ter curso de especialização sobre condução de passageiros em veículos motorizados de duas rodas.

