Mototaxistas tem até dia 26 de junho para realizar credenciamento

O prazo para a segunda etapa do credenciamento de profissionais que desejam exercer a atividade de mototaxista em Salvador se encerra no dia 26 de junho, quarta-feira.

Interessados deverão estar habilitados na Categoria A há pelo menos dois anos, e possuir a motocicleta na cor amarela que será credenciada em seu nome. Outra exigência é que as motos permitidas para a prestação do serviço de transporte tenham até oito anos de uso.

Além disso, os condutores devem utilizar todos os itens de segurança estabelecidos e ter curso de especialização sobre condução de passageiros em veículos motorizados de duas rodas.

Para o credenciamento, devem ser apresentados cópia autenticada do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo em nome do interessado, cópia da Carteira de Habilitação, CPF, atestado médico de sanidade física e mental emitido, no máximo, há 30 dias, e Certidão Negativa Criminal.

A documentação exigida para avaliação deve ser entregue na sede da Coordenadoria de Táxis e Transportes Especiais (Cotae), situada no Vale dos Barris. Mais informações sobre o edital podem ser obtidas no site.

