Mototaxistas são mortos após perseguição a condutor de Kombi

Dois mototaxistas foram mortos a tiros na manhã desta quinta-feira, 4, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Paulo Ricardo Bispo, de 29 anos, e Leandro Ribeiro de Souza, 32, foram baleados por volta das 9h30 pelo condutor de uma Kombi.

Segundo populares, Paulo Ricardo presenciou o momento em que a Kombi, supostamente roubada, teria atropelado uma menina na região e seguiu sem prestar socorro. A bordo da moto, o homem perseguiu o condutor do veículo até alcançá-lo e iniciar uma discussão.

Ao notar a briga, Leandro Ribeiro que passava no local, também em uma moto, tentou apaziguar a situação. No entanto, o motorista da Kombi sacou um revólver e atirou nos motociclistas, que morreram no local.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. Ao chegar no local, os policiais não encontraram as motos da dupla. Até as 13h nenhum suspeito havia sido preso.

