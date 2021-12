Mototaxistas regulares terão acesso aos eventos de grande porte

Em audiência realizada nesta quinta-feira, 1º, na sede do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), em Nazaré, ficou definida a ação de fiscalização da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) dos mototaxistas clandestinos e o acesso dos condutores regulares em eventos de grande porte.

Cerca de 100 mototaxistas regulamentados participaram do encontro que discutiu assuntos de interesse da categoria. No total, são 1.330 condutores regulares na capital baiana.

"Essa ação fiscalizatória é direcionada aos clandestinos e atingirá também, os motataxistas que estão regulares, de acordo com a legislação. Ainda estamos em procedimento e vamos analisar algumas discussões para tentar organizar melhor o sistema", salientou a promotora e coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa (Gepam), Rita Tourinho.

Na reunião, os agentes da Semob estabeleceram que, a partir do próximo sábado, disponibilizará o acesso aos mototaxistas nos eventos de grande porte.

Além disso, o órgão apresentará um plano, modelo diferente aos de táxi, que continue assegurando o acesso dos condutores. Não há perspectiva de uma nova audiência.

Para o presidente do Sindicato dos Mototaxistas da Bahia (Sindmoto-BA), Henrique Baltazar, a preocupação agora são outros condutores que estão de fora, consigam entrar, por conta de problemas com idade do veículo. E também, com o fechamento da escola pública de trânsito, que ocasionou prejuízos à categoria.

