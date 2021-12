Mototaxistas reclamam das exigências do edital de credenciamento

Um grupo de mototaxistas procurou a reportagem de A TARDE, no final da tarde desta segunda-feira, 10, para reclamar das exigências do edital do credenciamento da categoria, determinado pela prefeitura de Salvador.

Dentre as principais queixas estão a solicitação de que a motocicleta deve ter no máximo cinco anos (máximo de 250 cilindradas), estar em nome do mototaxista, ser da cor amarela, além da regulamentação daqueles que já fizeram o curso de capacitação no Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), mas que até o momento não receberam o alvará.

Categoria estacionou os veículos nas proximidades da sede do Jornal A TARDE (Foto: Silvânia Nascimento | Ag. A TARDE)

"Nem todos podem comprar uma moto nova, existem pessoas que tem restrição no nome. Será que eles não conseguem analisar esse lado da situação? Sem falar que ter uma moto nova é um risco enorme devido aos assaltos", declarou o presidente do Sindicato dos Mototaxistas da Bahia, Henrique Baltazar da Silveira Filho.

Segundo a categoria, na tarde desta segunda, eles estiveram na sede da Secretaria de Mobilidade para expor as insatisfações, onde foram informados pelo advogado do órgão, Flávio Daltro, que nada poderia ser mudado no edital.

Os critérios para realização do credenciamento foram decretados pela prefeitura no mês de fevereiro. No dia 29 de maio, foi iniciado o credenciamento para seleção de pessoas físicas, quando foram disponibilizadas 2.938 vagas.

"Eu entendo que com a regulamentação da categoria, algumas coisas podem melhorar, pois, têm motos que são usadas para fazer coisas erradas, mas esses critérios que a prefeitura está impondo, impactam bastante na vida de muitas pais de família. Eles precisam rever esses critérios", declarou o mototaxista, Antonio Sergio de Souza.

A equipe de reportagem do A TARDE entrou em contato com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e informou que, das 2.938 vagas disponibilizadas, apenas 650 mototaxistas entregaram as documentações necessárias e, devido a isso, foi prorrogado o período de entrega dos documentos até o dia 31 de outubro.

A Semob informou também que os mototaxistas que já entregaram as documentações receberão o alvará a partir de outubro. Já em relação aos critérios de exigências nada poderá ser feito, pois trata-se de um assunto que já foi decidido e publicado em edital.

