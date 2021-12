Mototaxistas protestam e fazem buzinaço contra o aumento do combustível

Um grupo de mototaxistas protestou na manhã desta quinta-feira, 27, em Salvador. O movimento marca o Dia do Motociclista, celebrado hoje. Durante a mobilização, eles saíram em fileira pela faixa direita da avenida Tancredo Neves, em direção ao posto Sumaré, onde se reuniram para reclamar do aumento da gasolina, abastecendo os veículos com o valor de R$ 0,50.

No protesto, os motoboys chamavam a atenção da população devido a um buzinaço. Além do aumento da gasolina, a categoria também pede uma assistência melhor para os motociclistas. "Estamos lutando também por um plano de saúde para os motoboys e uma regulamentação melhor para os mototaxistas, que está péssima", contou o presidente dos Sindicatos dos Motociclistas da Bahia, Henrique Balthazar, ao Portal A TARDE.

Márcio Conceição, 36 anos, que trabalha com a moto, informou que sofreu um impacto muito grande com a mudança do valor do combustível. "A gente está gastando mais. Uma corrida que, antes custava R$ 10 hoje, está saindo hoje por R$ 20 e isso está complicando demais nosso trabalho. Sem falar dos gastos que temos com a moto. E não podemos deixar de fazer as corridas 'baratas', porque senão iremos perder nossos clientes e passar fome", declarou.

Ao ser questionado sobre o que achava do movimento, um dos funcionários do posto Sumaré, que não quis ser identificado, informou que apoia o protesto dos motociclistas, mas impediu que eles fizessem barulho no local. O protesto, que já acabou, não afetou o trânsito da região.

O decreto do presidente Michel Temer determinou, na última sexta-feira, 21, um aumento sobre as alíquotas do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), que incide sobre a gasolina, o diesel e o etanol.

Por conta disso, a alíquota subirá de R$ 0,3816 para R$ 0,7925 para o litro da gasolina e de R$ 0,2480 para R$ 0,4615 para o diesel nas refinarias. Para o litro do etanol, a alíquota passará de R$ 0,12 para R$ 0,1309 para o produtor. Para o distribuidor, a alíquota, atualmente zerada, aumentará para R$ 0,1964.

