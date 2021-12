Mototaxistas passam por vistoria obrigatória a partir desta segunda

Teve início nesta segunda-feira, 12, a segunda etapa das vistorias para autorização de profissionais que querem atuar como mototaxistas em Salvador. O objetivo é proporcionar mais segurança para condutores e passageiros. O procedimento será realizado até o dia 18 de dezembro.

Os condutores credenciados, entre os meses de março e junho, deverão comparecer na sede da Coordenadoria de Táxis e Transportes Especiais (Cotae), localizada no Vale dos Barris, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para ter autorização para trabalhar com mototaxista, é preciso seguir as regras estabelecidas pelo Decreto Municipal 28.278, de 22 de fevereiro de 2017, como ter Carteira Nacional de Habilitação, na categoria A, há no mínimo dois anos. Além disso, é preciso que a moto (de até 250 cilindradas e na cor amarela) tenha, no máximo, 5 anos de uso e esteja em nome da pessoa que deseja trabalhar na área.

Documentação

Para a vistoria, é necessário levar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), a apólice do seguro contra riscos para o condutor e passageiro no valor a partir de R$ 10 mil e as certidões negativas criminais expedidas pelas justiças Estadual e Federal.

Serão fiscalizados todos os itens de segurança do veículo, como antena corta pipa, barra protetora de pernas, velocímetro, parabarro, alças protetoras laterais e revestimento do cano de descarga.

Licenças

Nesta segunda fase, se todos forem aprovados, serão mais 1.192 alvarás entregues do total de 2.938 licenças concedidas para o serviço, restando ainda 1.742 vagas a serem regularizadas. Isso porque, na primeira fase, 720 mototaxistas foram regularizados.

Para entregar os alvarás restantes, novas inscrições serão abertas para preencher estas vagas assim que esta etapa de credenciamento for concluída, segundo informações da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

