Mototaxista mantém um jardim na avenida Paralela

Girassóis, rosas, mudas de jaqueira, capim santo, entre outras espécies, estão presentes em um canteiro criado pelo mototaxista Alexandre Araujo, 36. Ele utiliza as horas vagas para cuidar do pequeno jardim, em frente ao supermercado Extra, na avenida Paralela.

Alexandre conta que começou o plantio sem levar a sério, mas a ideia vingou e hoje ele recebe elogios dos que passam pelo local. A universitária Cintia Faria, 21, conta que pensava que era um jardim do supermercado. Um dia, conversando com colegas no ponto de ônibus, ela ficou sabendo que se tratava da iniciativa de um dos mototaxistas da área. "Acho que humanizou o ambiente", aprova Cíntia.

Após ser afastado de uma empresa em que exercia a função de eletricista, Alexandre resolveu trabalhar como mototaxista. Há quase três anos tem ponto fixo no local - e cuida do plantio há cerca de um ano.

"Achei aqui uma mistura de cimento e grama, daí resolvi criar um ambiente aconchegante, pois aqui espero meus passageiros. Coloquei banco, sombreiro, mas sentia falta de algo que enriquecesse a paisagem. Resolvi fazer um jardim, trouxe sementes de girassóis e algumas mudas de plantas que nem sei o nome", conta, sorrindo.

Segundo o mototaxista, os colegas diziam que ele estava ficando "louco".

Mas Alexandre não ligou e mostra que pensa no futuro: "Plantei um pé de jaca na esperança de criar sombra. Também trouxe rosas, mas logo que começavam a brotar, o pessoal levava".

O diretor de Áreas Verdes, Parques e Jardins, da Secretaria Cidade Sustentável, Uelber Reis, festeja a iniciativa. "Um paisagismo cuidado, bonito, eleva a moral da cidade, deixa de se ver cimento o tempo todo".

Canteiros Coletivos

A mobilizadora do grupo Canteiros Coletivos, que incentiva a criação de áreas verdes na cidade, Débora Didonê, conta que a equipe tem buscado incentivar junto à população práticas como a do mototaxista.

Uma das estratégias é ensinar jardinagem em feiras realizadas na capital. "A ideia é colocar principalmente as crianças em contato com a natureza, ensinando a plantar, mexer com a terra. Em nossas oficinas, o ideal é que eles levem algo para casa, mas que também deixem algo no espaço".

O grupo mantém um viveiro em Nazaré, onde reproduz mudas, recebe doações e usa as plantas para levá-las para os espaços públicos.

Quem se interessar pode acompanhar o Canteiros Coletivos no Facebook. No próximo mês, haverá processo de inscrição de voluntários. "O único prerrequisito é a vontade de ajudar a gente, queremos que todos participem", diz Débora.

Flamboyants, acácias, ipês, paineiras e bouganviles são algumas árvores indicadas pela ambientalista Telma Lobão para praças e jardins. "Elas crescem muito bem no nosso clima", diz a especialista.

Já Henrique Kucharfki, 38, engenheiro agrônomo do Jardim Botânico, explica que todas as especies de flores são adaptáveis, desde que sejam criadas em condições adequadas.

"O melhor horário para irrigação é no inicio da manhã e ao final da tarde. No período chuvoso não é preciso molhar, se a planta estiver em contato com a água da chuva", finaliza.

Alexandre Araújo embeleza local de trabalho cultivando espécies (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

