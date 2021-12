Mototaxista é preso com R$ 100 mil em crack

Um mototaxista foi preso com R$ 100 mil em crack, 2,5 quilos, quando ia para uma passarela da Paralela na quarta-feira, 22. Adai José do Rosário Santos, de 33 anos, foi abordado por uma equipe da 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã), na Rua da Ilha. Ele foi apresentado nesta quinta-feira, 23, no auditório do prédio sede da Polícia Civil, na Praça da Piedada.

Os tabletes de crack estavam embrulhados em plástico preto e lacrados em fita isolante, dentro de uma mochila. Ao ser interrogado na unidade policial, Adai negou ser traficante e disse que fora contratado por um desconhecido para entregar a droga a uma mulher que o aguardava numa passarela localizada na Avenida Luis Viana Filho.

O mototaxista disse não saber qual era o conteúdo da mochila e que receberia R$ 300 pelo serviço.

Autuado em flagrante por tráfico e associação para o tráfico, Adai foi conduzido, logo em seguida, ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), no Complexo Penitenciário da Mata Escura. Ele já esteve preso anteriormente por tráfico de drogas e formação de quadrilha.

