Mototaxista é morto perto da Estação Pirajá enquanto trabalhava

Um homem foi morto a tiros na entrada de ônibus da Estação Pirajá, em Salvador, na noite desta terça-feira, 24. Ele trabalhava como mototaxista no momento do crime.

A vítima, que foi identificada como Cleidson da Conceição dos Santos, tinha 32 anos e foi morto, por volta das 21h30, por dois homens encapuzados que estavam em uma moto Honda Fan.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a vítima foi atingida na cabeça, no tórax e nas costas. O homem chegou a ser socorrido por policiais que estavam no local e levado para o Hospital Roberto Santos, no Cabula, mas morreu na unidade.

Ainda não se sabe quem teria efetuado os disparos contra Cleidson nem a motivação para o homicídio. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o crime.

