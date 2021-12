Mototaxista é morto em campus da Ufba; passageira foi levada por suspeitos

O mototaxista Rogério de Santana Souza, de 30 anos, conhecido como Gordo, foi morto por volta das 13h25 desta quinta-feira, 11, após ser baleado, no campus da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro da Federação, em Salvador. Uma mulher, que estava na garupa da moto, foi levada pelos suspeitos e liberada na cidade de Simões Filho, na região metropolitana (RMS).

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a vítima foi perseguida por um carro de passeio na rua Professor Aristides Novis, onde fica o campus da universidade. Ele conseguiu entrar no campus, mas foi baleado. Em seguida, um dos criminosos obrigou a mulher a entrar no veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi para o local, mas Rogério morreu antes de ser atendido. Após o crime, as aulas foram suspensas nesta quinta, conforme informou a administração do Pavilhão de Filosofia e Ciências da Ufba.

A passageira sequestrada foi deixada horas depois numa rua em Simões Filho. Depois de liberada, a mulher pegou uma carona e voltou para casa, na Federação. Segundo um parente da vítima, identificada como Nice Vaz, ela teria ido até a faculdade deixar currículos para uma vaga de emprego.

