Mototaxista é morto a tiros enquanto aguardava clientes na Liberdade

O mototaxista Wagner dos Santos Moreira, de 21 anos, foi assassinado a tiros próximo ao ponto onde trabalhava, no bairro da Liberdade. O crime ocorreu por volta das 9h da noite de terça-feira, 10, na Rua Sérgio Cardoso, num largo em frente ao Plano Inclinado.

Segundo a Polícia Civil, os disparos atingiram a cabeça e a coxa esquerda da vítima. Durante a perícia, peritos encontraram cápsulas de pistola calibre 380.

Sob anonimato, um comerciante contou que Wagner morava na Rua 13 de Maio, localizada a poucos metros dali. Um morador da região disse que o mototaxista rodava na região há cerca de 1 ano.

“Era um cara de boa, tranquilo. Ele usava a maconha dele, mas não era envolvido com nada. A conversa é que ele estava se recusando a fazer ‘o corre para os meninos que comandam a ‘parada’ nessas áreas. Todo mundo conhecia Buda por aqui”, contou um vizinho, sob anonimato, referindo-se ao apelido de Wagner.

Preso por tráfico

Embora pessoas próximas sustentem “não haver nada de errado na vida pregressa de Wagner”, a assessoria da Polícia Civil informou que, em 2014, ele foi preso por tráfico de drogas.

Questionados sobre a possível motivação do assassinato, moradores disseram à reportagem de A TARDE que “apenas a lei do silêncio prevalece”. “Quem é doido de falar alguma coisa? Eu tô falando com você correndo o risco de estar sendo observado”, relatou.

Procurado, o DHPP informou que investigará as circunstâncias do crime.

