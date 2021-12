Mototaxista é encontrado morto no bairro da Liberdade

Um mototaxista foi encontrado morto na madrugada deste sábado, 13, em frente ao Instituto Beleza Natural, no Largo do Tanque, no bairro da Liberdade.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a identidade da vítima não foi identificada.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

