Motoristas treinam para conviver melhor com ciclistas

O movimento Salvador Vai de Bike retomou esta semana a capacitação de motoristas de ônibus de Salvador, dentro do projeto Motorista Vá de Boa.

A iniciativa tem como objetivo melhorar a relação com ciclistas soteropolitanos no compartilhamento das vias. A ação ocorre até esta quinta-feira, 27, das 9h às 11h, e das 15h às 17h. Além de módulos teórico e prático, os motoristas também participam de sorteios de brindes e de uma bicicleta.

Nesta quarta, 26, a ação foi realizada na garagem da OTTrans, em Campinas de Pirajá. Durante a capacitação, os motoristas são colocados no lugar dos ciclistas, percebendo detalhes como o barulho do ônibus, o vácuo e a insegurança que a proximidade pode causar.

A ideia dessa experiência é fortalecer o respeito dos motoristas à distância de 1,5 metro de lateral ao ultrapassar um ciclista, a obrigatória redução de velocidade ao se aproximar, a mudança de faixa para ultrapassagem e o entendimento dos direitos de quem usa a bicicleta nas ruas da cidade.

O instrutor da OTTrans, Ubirajara Lopes, considera o treinamento importante para conscientizar os colegas motoristas. “Dirijo desde 1988, então sei que é fundamental. Sempre fazemos simulados aqui na empresa, e essa atividade com certeza vai nos preparar muito mais para poder lidar tanto com ciclistas quanto com motociclistas”, disse o instrutor.

Para o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), coordenador do Salvador Vai de Bike, Isaac Edington, esse treinamento tem sido “fundamental para melhorar a segurança no trânsito de nossa cidade”.

