Motoristas se queixam de falhas na Zona Azul em Salvador

Situação recorrente em estacionamentos públicos de Salvador, os transtornos com guardadores de carros têm gerado insatisfação e até multas aos motoristas. Usuários das vagas regulamentadas pela prefeitura como Zona Azul alegam má conduta dos responsáveis pela venda das cartelas de acesso ao espaço.

Falta de bilhetes, cobrança irregular de estacionamento e até venda de cartelas falsas estão entre as contestações. Estudante universitário, Vinícius Serra, 25 anos, percorre frequentemente os estacionamentos públicos da região do Itaigara.

"Já parei na Zona Azul e o guardador perguntou se iria ficar pouco tempo na vaga. Ele me pediu um dinheiro por fora, ao invés de me vender o bilhete", conta o estudante, que constantemente é confrontado por guardadores credenciados ao Sindicato dos Guardadores (Sindguarda).

De acordo com as normas municipais, o condutor tem que adquirir cartelas correspondentes a dois períodos: curta duração (R$ 3, por duas horas) ou longo intervalo de tempo (R$ 6, por quatro horas). Esses valores, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) são divididos: 60% para o órgão, 33% para o guardador sindicalizado e 7% do Sindguarda).

Sem o comprovante exposto no painel do carro, o condutor pode ser notificado por algum agente da Transalvador. Se penalizado, o responsável pelo veículo tem que pagar R$ 195,23 e perde cinco pontos na carteira de habilitação.

A sinalização aponta a obrigatoriedade de uso das cartelas (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

O estudante Vinícius escapou da vistoria dos agentes de trânsito, mas o caso é exceção. Só no ano passado, de acordo com a Transalvador, foram 16.104 multas. Nos primeiros sete meses deste ano, já são 7.494 motoristas notificados.

Dentre os que se queixaram de má conduta dos guardadores e que foram multados, está uma administradora que pediu para não ser identificada.

O caso ocorreu no último dia 25 de julho, no estacionamento público rotativo da avenida Estados Unidos, Comércio.

"Parei o carro para ir ao banco. O guardador me disse que estava sem cartelas para vender, mas garantiu que meu veículo não seria multado o que acabou ocorrendo", lamentou.

Sobre o situações como a que ocorreu com a administradora, a Transalvador, por meio de nota, afirma que a fiscalização aos veículos é suspensa em locais onde faltam cartelas com os responsáveis pela venda.

O órgão também reconheceu as denúncias de coação dos guardadores, mas garantiu que esses casos são encaminhados ao sindicato.

Consultada por A TARDE, a entidade representativa da categoria dos guardadores afirmou que os trabalhadores que apresentam má conduta são afastados.

"Mas é uma minoria. Geralmente, os problemas com os motoristas são causados por flanelinhas que ocupam ilegalmente a função do guardador", argumenta o presidente do Sindguarda, Melquisedeque Souza.

Transalvador recomenda que motoristas fiquem atentos à conduta do guardador (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

Nos primeiros sete meses deste ano, a Transalvador recebeu 204 reclamações sobre má conduta de guardadores de estacionamento regulamentado pela Zona Azul.

De acordo com o órgão, o motorista pode registrar qualquer irregularidade em estacionamentos públicos por meio do aplicativo do Núcleo de Operações Assistidas Noa Cidadão ou ligando para 156.

