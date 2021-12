Motoristas são flagrados na blitz do IPVA

A blitz para flagrar motoristas em débito com o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) começou na manhã desta quarta-feira, 6, às 8 horas, em Salvador.

No início da operação, diversos veículos foram abordados, mas apenas dois condutores não conseguiram comprovar a quitação do tributo. Os demais já tinham pago o imposto, mas a quitação ainda não tinha sido computada no sistema do Departamento Nacional de Trânsito (Detran).

Os dois motoristas flagrados receberam um boleto e têm até as 11 horas para quitar o IPVA. Caso contrário, o automóvel será rebocado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

A blitz tem a participação de agentes do órgão estadual de trânsito, da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), da Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz) e da Polícia Militar.

Serão realizadas três operações por semana em pontos aleatórios da cidade.

Para parar os devedores na blitz, os servidores utilizam um equipamento capaz de identificar automóveis em débito.

A estimativa é que 155 mil carros estão com o IPVA pendente, totalizando R$ 80 milhões de dívida.

