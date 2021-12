Motoristas reclamam de buracos nas pistas da Av. Paralela

Motivo de reclamação de motoristas que trafegam pela Avenida Luiz Viana Filho, a Paralela, os buracos somavam, até as 13h desta segunda-feira, 29, 11 pontos danificados ao longo dos 18 km percorridos pela equipe de A TARDE.

O trecho feito pela reportagem, pela manhã, foi o que separa a Av. Tancredo Neves do Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, nos sentidos Lauro de Freitas e Centro de Salvador.

Seguindo para o aeroporto, logo foi constatado um buraco próximo à loja Ferreira Costa. Mais à frente, antes da entrada do Condomínio Le Parc, três crateras traziam dor de cabeça a quem se dirigia à Concessionária Indiana ou ia ao posto Menor Preço.

Na faixa da esquerda, pouco antes do Shopping Paralela e logo na saída da Faculdade de Tecnologia e Ciências, outros dois buracos de grandes dimensões dificultavam o tráfego. Além disso, havia outros menores, próximos à entrada do Bairro da Paz.

"Caí em um buraco hoje (segunda), antes de chegar no shopping. Amassei duas jantes, troquei um pneu e tive que pegar outro emprestado", revelou o taxista Reginaldo Silva.

Valnei Sales, motorista da linha Praça da Sé-Aeroporto, teve problema parecido. "Sexta-feira, a mola do ônibus quebrou aqui na Paralela, após passar por um buraco", disse.

Segundo ele, os passageiros reclamam do asfalto defeituoso, mas a única saída é reduzir a velocidade. "Se desviar, você corre o risco de bater em outro veículo. Tem que aliviar e passar", afirmou.

Sentido centro - Para quem trafega no sentido Lauro de Freitas/Salvador, a situação não é muito diferente. Na saída da Estação Mussurunga, a pista está muito danificada, o que também ocorre em frente à concessionária Fiori, pouco antes da Unijorge.

Contudo, as crateras que nesta segunda ainda chamavam mais a atenção eram as situadas em frente aos prédios do Serviço Federal de Processamento de Dados, a (Serpro), e da Advocacia Geral da União (AGU).

"São muitos buracos. Só na sexta, vi cinco carros com pneus estourados na Paralela, sentido centro", destacou o taxista Eduardo Almeida.

Recapeamento - A Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop) informou que as obras para tapar buracos começaram desde domingo, 28, devido à redução das chuvas.

"Equipes estão em toda a Paralela trabalhando. É uma via prioritária", destacou o superintendente Batista Neves. Segundo ele, os buracos da região devem ser tapados até amanhã (terça).

Segundo a assessoria da prefeitura, em dias chuvosos, é aplicado asfalto frio. Apesar de não ser uma intervenção duradoura, é uma alternativa quando é preciso suspender as ações de tapa-buraco.

Neste ano, já houve intervenções em 675 km de vias, beneficiando 71 bairros e avenidas. A Sucop ainda aumentou, de 9 para 11, as equipes nas ruas e, no dia 22 de maio, abrirá concorrência pública para duplicar o efetivo.

*Colaborou Meire Oliveira

