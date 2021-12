Motoristas queixam-se de excesso de multas

Dirigentes do Sindicato dos Rodoviários da Bahia (Sintroba) se reuniram nesta quarta-feira, 10, com o titular da Secretaria de Urbanismo e Transporte (Semut), Fábio Mota e com o superintendente de trânsito e transporte de Salvador (Transalvador), Fabrizzio Muller. Eles questionam o número de multas aplicadas aos motoristas de ônibus que transitam na capital baiana.

Segundo Hélio Ferreira, presidente do sindicato, os rodoviários estão sendo multados indevidamente. "Para que haja fiscalização tão rigorosa, é preciso fazer mudanças", afirma.

Um documento que lista os pontos considerados críticos pela categoria foi protocolado na Semut. As três principais reivindicações são o ordenamento nos pontos de embarque e desembarque de passageiros, o planejamento da implantação de semáforos e o aumento de placas que sinalizam a velocidade da via.

Daniel Mota, diretor de comunicação do Sintroba, também questiona que a maioria das sinaleiras não tem temporizadores (contadores regressivos nos semáforos) e algumas ficam próximas a pontos de ônibus. "O motorista passa quando o sinal ainda está verde, mas, devido ao comprimento do ônibus, acaba sendo notificado", diz.

Multas

Entre 2012 e 2013, houve um aumento de 431% no número de infrações cometidas por motoristas de ônibus na capital baiana. Enquanto em 2012 a Transalvador registrou 2.878 notificações, em 2013, foram contabilizadas 12.281.

A TARDE entrou em contato com o órgão de trânsito durante todo o dia desta quarta para apurar o número de infrações cometidas este ano, mas não obteve retorno.

O motorista Valdemir Carvalho, 44, que trabalha para a empresa São Cristóvão, diz ter recebido sete multas por excesso de velocidade em outubro, todas registradas na avenida Tancredo Neves, na altura da Madeireira Brotas.

"Vários motoristas de ônibus foram multados. Colocaram um radar escondido atrás do viaduto", contesta.

Segundo Muller, um estudo está sendo feito para melhorar alguns aspectos, inclusive os levantados pelo Sintroba. Conforme ele, novos semáforos com temporizadores estão sendo licitados.

Já Fábio Motta, disse que vai analisar as reivindicações e se reunir com a categoria na próxima terça-feira.

adblock ativo