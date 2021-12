Motoristas levam até 3 horas na fila de espera pelo ferry

A volta para casa após o feriadão do ano novo é marcada por filas e muita espera no terminal de Bom Despacho, em Itaparica. No começo da manhã deste sábado, 3, o movimento já era intenso e cresceu bastante no decorrer do dia.

No final da tarde, o tempo de espera para a travessia chega de três horas para motoristas e 40 minutos para pedestres, informou a Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o sistema.

No Terminal de São Joaquim, em Salvador, o movimento é tranquilo, no entanto, a operadora do serviço não confirmou o tempo de espera nas filas. Nove ferries faziam a travessia neste sábado, com saídas a cada 30 minutos.

Segundo balanço da empresa, somente entre os dias 18 e 31 de dezembro últimos circularam pelos terminais 338 mil passageiros e 60 mil veículos. A demanda corresponde a 21% e 28% a mais, respectivamente, com relação ao mesmo período do ano anterior.

O movimento neste domingo, 4, e na segunda-feira, 4, deve ser intenso e, conforme a Internacional Travessias Salvador, o sistema funciona com viagens bate-volta, com saídas a cada 30 minutos, por 24 horas, opção para aqueles que podem viajar na noite do domingo ou na madrugada desta segunda.

Lanchas

Em Mar Grande, quem optou pela lanchinha também amargou horas de espera. Na manhã deste sábado, o fluxo de passageiros também foi intenso. O sistema teve que fazer uma parada das 8h30 às 10h30 devido à maré baixa, no sentido Mar Grande-Salvador.

De acordo com a Astramab, cerca de 12 mil usuários foram transportados por dia desde a segunda-feira, 29. Ao todo, 10 embarcações estão em operação, com horários de saída a cada 15 minutos. As condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos são boas, com mar calmo e ventos fracos. A última saída de Mar Grande neste sábado está prevista para às 18h30. De Salvador, a previsão é que a última viagem aconteça às 20h.

Os catamarãs que saem de Salvador com destino à Morro de São Paulo também tiveram alta demanda neste feriadão e saem com lotação completa. A Astramab alerta aos usuários do serviço que para o risco de comprar passagens fora dos guichês do Terminal Náutico, evitando a ação de transportadores que fazem transporte irregular para Morro.

A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) pede aos passageiros que planejam retornar da Ilha para Salvador de lancha neste domingo, 4, que antecipem a viagem para o início da manhã. A medida deve tornar mais tranquila a volta para a casa, evitando o horário de pico do sistema, previsto para o período da tarde.

Estradas

Os motoristas que retornam do Litoral Norte encontra lentidão no trânsito. O trecho do Km 19 ao 14 da BA-099, próximo ao pedágio, sentido Salvador, se encontra fluxo intenso.

De acordo com a Concessionária Litoral Norte, administradora da via, o grande volume de veículos retornando para a capital baiana é o motivo do congestionamento.

