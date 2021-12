Motoristas ficam "perdidos" no primeiro dia de mudança no tráfego da Barra

No primeiro dia de mudança no tráfego da Barra, motoristas e pedestres se mostraram confusos em relação ao livre acesso de veículos no trecho entre o Farol da Barra e o Barravento. Por causa disso, a movimentação no local foi fraca na manhã desta segunda-feira, 13. Muitos condutores preferiram continuar utilizando a rua Afonso Celso e seguir até o Cristo para ter acesso à orla.

Foi o caso do administrador José Lopes, 32, que optou por não arriscar fazer o novo trajeto. "Vou deixar para fazer o novo caminho quando estiver com mais tempo para observar a sinalização com mais calma". Apesar de não ter trafegado diretamente pela orla, ele aprovou a abertura da pista em frente ao Farol da Barra: "Quanto mais acessos os moradores tiverem, melhor ficará a fluidez do tráfego no bairro que, ultimamente, estava muito congestionado".

O aposentado Camilo Silva Lima, 71, que frequenta a praia do Farol semanalmente, aprovou a mudança não só por causa do livre acesso de carros à orla, mas pela possibilidade de estacionar próximo à praia. "Antes, precisava estacionar no início da Marques de Leão, quase perto do Shopping Barra. Hoje, pude deixar o carro mais próximo e não vou ter que caminhar tanto até o carro", afirmou.

Entre os pedestres, sobretudo os que utilizam a orla como espaço de lazer, a mudança desagradou. A estudante Ana Carla Pires, 27, contou que quase colidiu a bicicleta no início da manhã desta segunda com um carro que estava adentrando a via. "A obra foi feita para que o bairro tivesse uma área de lazer. Agora, tiraram isso de nós", lamentou.

Moradora do bairro há mais de 40 anos, a aposentada Regina Macedo, 82, conta que sentirá falta de ver as criança correndo pelas ruas e os idosos sentados no calçadão. "Entendo que o comércio estava sofrendo com a falta de estacionamento, mas perdemos esse espaço que deixava nossa orla ainda mais bonita", ponderou.

O veículo que utilizar a pista em frente ao Farol da Barra para acessar a orla terá que circular na via com velocidade máxima de 30 quilômetros. Também não será permitido o tráfego de ônibus metropolitanos e caminhões.

Apesar da proibição, a equipe de A TARDE flagrou, nesta manhã, um ônibus trafegando pela orla, sentido Rio Vermelho. "O motorista estava desavisado e não notou que a via está sendo utilizada exclusivamente para carros", justificou o agente da Transalvador Ailton Gomes, que orientou o trânsito do local nesta manhã.

